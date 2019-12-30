РИАМО - 30 дек. Водитель «КамАЗа» в подмосковных Котельниках на пешеходном переходе сбил двух детей, погибла 5-летняя девочка, 1,5-годовалый ребенок получил травмы, обстоятельства аварии устанавливаются, сообщил РИАМО в понедельник сотрудник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Белая Дача, дом 13, <…> произошел наезд на пешеходов в зоне пешеходного перехода. Водитель автомобиля «КамАЗ» совершил наезд. В результате ДТП пятилетняя девочка погибла, 1,5-годовалый ребенок получил телесные повреждения и госпитализирован», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящее время все обстоятельства аварии устанавливаются.

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