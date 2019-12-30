РИАМО - 30 дек. В 2019 году, в Год театра, в подмосковном театре «ФЭСТ» провели театральный марафон, театр посетил миллионный зритель, артисты театра получили награды российских и международных фестивалей, а сам «ФЭСТ» стал участником различных проектов, говорится в сообщении пресс-службы театра.

«Начался он (год – ред.), как и обычно, с новогодних елок, затем после небольшого перерыва в январе возобновился взрослый репертуар. Продолжился проект «PRO-читки», идущий уже более двух лет, в рамках которого актеры знакомят зрителей с пьесами современных драматургов. Забегая вперед, скажем, что достигнута предварительная договоренность о проведении в 2021 году в «ФЭСТе» всероссийского конкурса драматургии «Ремарка», — говорится в сообщении.

В марте в рамках Дня театра в «ФЭСТе» прошел театральный марафон. Во время него зрители могли посмотреть спектакли, принять участие в проекте «PRO-читки», пообщаться с актерами, посетить экскурсию по театру и праздничный концерт.

пресс-служба театра «ФЭСТ» Миллионный зритель в театре «ФЭСТ»

В мае театр посетил миллионный зритель. В тот же месяц «ФЭСТ» поехал на гастроли в Ульяновск на фестиваль семейных спектаклей «ВМЕСТЕ» - там была показана постановка театра «Суббота каждый день». Кроме того, «ФЭСТ» и еще 21 подмосковный театр приняли участие в Пушкинском театральном марафоне в Одинцовском округе. «ФЭСТ» получил приз за лучшую режиссуру за отрывок из спектакля «Руслан и Людмила».

На IX международном театральном фестивале LUDI (Орел) актер театра Павел Конивец стал обладателем диплома «За лучшую мужскую роль» в спектакле «Мальчик примерный. ВЕСЕЛО».

пресс-служба театра «ФЭСТ» Награждение «За лучшую мужскую роль» в спектакле «Мальчик примерный. ВЕСЕЛО»

На XVII фестивале театральных капустников и импровизации «Веселая коза. Перезагрузка» (Нижний Новогород) артисты «ФЭСТа» Наталья Галютина, Филипп Ефимов, Антон Кузьменко и Фарит Халяпов получили специальные призы жюри.

В августе в рамках проекта «Театральная неделя» «ФЭСТ» представил спектакль «Рассказики» по произведениям Чехова.

В театре также состоялись две премьеры спектаклей, поставленных в рамках федеральной программы поддержки театров малых городов России партии «Единая Россия» - «Горе от ума» А.С. Грибоедова и «Вишневый сад» А.П. Чехова.

пресс-служба театра «ФЭСТ» Спектакль «Вишневый сад» пресс-служба театра «ФЭСТ» Спектакль «Рассказики» 1 из 2

В октябре театр со спектаклем «Среди гостей в одной рубашке» участвовал в фестивале «Северные встречи» (Нижневартовск) и со спектаклем «Варшавская мелодия» в первом международном фестивале «Диалоги», прошедшем на сцене театра «Человек» (Москва). Кроме того, театр принял активное участие в организованном региональным отделением Общероссийского народного фронта подмосковном детском фестивале «Неделя искусств».

В ноябре театр участвовал в театральном проекте «Школьная классика», сыграв два раза спектакль «Ромео и Джульетта» на сцене Театра российской армии, а также принял участие в обменных гастролях с театром «Наш дом» (Химки). В том же месяце «ФЭСТ» победил в номинации «Лучший актерский ансамбль» на IV международном фестивале спектаклей о любви «Свидания на Театральной» в Рязани, на котором был представлен спектакль «Я стою у ресторана: замуж – поздно, сдохнуть рано» по пьесе Э. Радзинского.

В декабре коллектив «Просто квартет», в который входят артисты «ФЭСТа», занял третье место на XII российском фестивале «Поют актеры драматических театров России» в Нижнем Новгороде, в котором приняло участие свыше 90 участников из 31 города России.

пресс-служба театра «ФЭСТ» Приз фестиваля «Поют актеры драматических театров»

В этом году полувековые юбилеи отметили четыре артиста театра. Кроме того, состоялся юбилейный вечер одного из старейших сотрудников театра, музыкального руководителя В.Ф. Возной.

В начале уходящего года театр также столкнулся с трудностями, связанными с изменением устава театра учредителем – администрацией Мытищ. В поддержку театра выступили известные театральные деятели. В правительстве Московской области были проведено совещание, на котором было принято решение рассмотреть вопрос изменения устава театра с учетом требований коллектива. Несмотря на эти трудности, театр продолжал работу.

Сейчас театр представляет новогоднюю кампанию в большом зале и на камерной сцене спектакли для детей: «По щучьему велению», «Посадил дед репку» и «Три поросенка».