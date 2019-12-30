РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Начальник отдела ГИБДД УМВД России по горокругу Красногорск Александр Мельников пожелал участникам дорожного движения безопасных дорог в наступающем 2020 году, сообщается в Instagram-аккаунте отдела.

«Пусть каждый день будет наполнен хорошим настроением, а на вашем жизненном пути всегда будут только безопасные дороги и, конечно же, зеленый сигнал светофора», – отметил Мельников.

Он напомнил участникам дорожного движения о необходимости соблюдать требования правил дорожного движения.

«Водители, пользуйтесь ремнями безопасности и удерживающими устройствами. Будьте особенно внимательны перед пешеходными переходами. Пешеходы и юные участники дорожного движения, используйте световозвращающие элементы и будьте внимательны около дорог!» – подчеркнул Мельников.