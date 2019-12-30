РИАМО (БАЛАШИХА) – 30 дек. Воспитанники балашихинских туристических кружков вместе с родителями в минувшие выходные поучаствовали в новогоднем туристическом походе, сообщила «РИАМО в Балашихе» организатор мероприятия Ольга Трунина.

68 воспитанников туристических кружков из воскресных школ Богородицерождественского, Неопалимовского и Троицкого храмов, школы №29 и МБУ ДОЦ «Созвездие», а также их родителей поучаствовали 28 и 29 декабря в новогоднем походе из школы №29 до новогодней поляны в лесу.

«Участники разделились на команды, распределили продукты и костровое оборудование и отправились на маршрут. Две команды детей помладше со взрослыми отправились разными путями на новогоднюю поляну, собирая по дороге шифры с контрольных пунктов. У старших детей была игра «Казаки-разбойники» с хитрыми правилами, и на старте они получили три разных карты. Их контролировала команда взрослых», – сказала Трунина.

Она добавила, что «казаки» должны были охранять Дедов Морозов от «разбойников», но перепутали перекресток и повернули не туда. Им пришлось бегом догонять шустрых Дедов и останавливать их под предлогом лесной проверки.

«Морозы не хотели тормозить, отлично находили контрольные пункты, и игра оказалась под угрозой. Хорошо, что один из контрольных пунктов был расположен в стороне от общего маршрута, и при возвращении от него «разбойники» настигли Морозов. «Казаки» влились в игру и начали защищать Морозов от нападений. В итоге часть новогодней баталии прошла по задуманному плану. Все получили хорошую практику по ориентированию и собрались на новогоднюю поляну», – пояснила Трунина.

Гномы и Снегурочки прибыли по своим маршрутам на поляну, украсили ее мишурой и снежинками и развели костры. Пообедав у большого общего костра, они приступили к розыгрышу подарков. Каждый участник новогоднего похода принес запакованный подарок с загадкой. Тот, кто отгадывал ее, получал подарок.

После розыгрыша туристы поиграли в прятки, порадовались искрам бенгальских огней и отправились в обратную дорогу, а на выходе из леса запустили фейерверк, тепло попрощались и расстались на время новогодних каникул.