РИАМО - 30 дек. Для организации переселения по реновации в Северо-Восточном административном округе Москвы подобрали 59 стартовых площадок, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«На северо-востоке Москвы нам предстоит расселить 499 жилых домов, включенных в программу реновации. Чтобы начать волновое переселение в округе, мы уже подобрали 59 площадок мощностью более 630 тысяч квадратных метров», – заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он также отметил, что только в Бабушкинском районе планируется провести переселение жильцов из 93 многоквартирных домов. Работы здесь уже ведутся на восьми площадках.

«В Бабушкинском районе заселяются по реновации четыре дома, в том числе в декабре этого года начали заселять дом на улице Коминтерна, 12, куда переедут жители из 109 квартир соседних домов. Еще четыре дома под реновацию в этом районе введем в 2022-2023 году», – отметил Хуснуллин.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин провел осмотр дома по реновации по адресу: Бабушкинский район, улица Коминтерна, дом 12.