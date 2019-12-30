РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Поликлиники, относящиеся к больнице №2 подмосковного Красногорска, с 1 по 8 января будут работать по особому графику, сообщается в Instagram-аккаунте лечебного заведения.

«Поликлиники ГБУЗ МО «Красногорска городская больница №2» в праздники работают по особому графику: 1, 2, 4, 5, 7 и 8 января – с 9:00 до 16:00. Третьего и шестого января – с 8:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

На прием можно записаться через портал госуслуг Московской области, по телефону: 8(800)550-50-30 или в инфоматах поликлиник.

С собой необходимо иметь паспорт и медицинский полис.