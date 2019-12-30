РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Мусор с контейнерной площадки на улице Речная в подмосковном Красногорске вывезли по просьбе местного жителя, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Пользователь сообщил, что с контейнерной площадки возле дома №20, корпус 4, несколько дней не вывозили мусор.

«По указанному адресу по состоянию на 30 декабря вывоз отходов осуществлен», – сказал исполнительный директор ООО «Рузский региональный оператор» Иван Козлов.

Он также добавил, что твердые коммунальные отходы согласно графику, должны вывозить каждый день с 09:00 до 12:00, а раздельно накопленные отходы – раз в три дня. Вывоз крупногабаритных отходов осуществляется по заявке УК.

«Приносим свои извинения за доставленные неудобства», – заключил Козлов.