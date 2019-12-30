РИАМО (МЫТИЩИ) - 30 дек. Жителям городского округа Мытищи напомнили правила безопасности при посещении массовых мероприятий на новогодних праздниках, так детей не стоит отпускать от себя далеко и не нужно приближаться к агрессивным группам людей, сообщается на сайте администрации города.

«Если вы планируете посещать массовые праздничные мероприятия, просим с пониманием отнестись к принимаемым мерам безопасности. Уберите из внешних карманов ценные вещи, не берите с собой колющие и режущие предметы, напитки в стеклянной таре. Одевайтесь по погодным условиям. Соблюдайте меры безопасности при катании с горок и на катке», - говорится в сообщении.

При необходимости куда-то отправиться ночью лучше пользоваться такси. Не стоит соглашаться на поездку с незнакомыми людьми. Не нужно отпускать детей далеко от себя, при большом скоплении людей легко можно легко затеряться. Ребенок должен всегда находиться перед взрослым, а не сзади.

Также не рекомендуется приближаться к агрессивно настроенным группам людей. Находясь в толпе, надо держаться подальше от стеклянных витрин, дверей, решеток и других травмоопасных мест.

В сильной давке нужно согнуть руки в локтях и прижать их к себе, стараться удержаться на ногах. Попав в переполненное людьми помещение, заранее обратите внимание на запасные и аварийные выходы. В случае эвакуации соблюдайте спокойствие и выполняйте указания администрации и правоохранительных органов.

«Ведите себя уважительно по отношению к участникам массовых мероприятий, обслуживающему персоналу, сотрудникам правоохранительных органов и охраны», - уточняется в материале.

Жителям городского округа также напомнили об административной ответственности за курение и распитие алкогольной продукции в общественных местах.