РИАМО - 30 дек. Специалисты компании «Россети Московский регион» обеспечат бесперебойное энергоснабжение потребителей столичного региона в новогодние праздники, для этого в оперативной готовности находится 443 бригады – 2,29 тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы компании.

«Россети Московский регион» усиливает контроль за работой объектов отрасли. Наготове более 2,7 тысячи единиц специальной техники, в том числе резервные источники питания – 121 передвижная электростанция (ПЭС) общей мощностью 35 071 киловатт.

«При возникновении технологических нарушений при помощи ПЭС энергетики оперативно подадут электроэнергию на социально значимые и жизненно важные объекты столичного региона на период проведения ремонтно-восстановительных работ», – говорится в сообщении.

Ответственные лица, а также специалисты оперативного и ремонтного персонала дежурят в круглосуточном режиме, чтобы обеспечить надежность электросетевой отрасли региона. Организовано проведение внеплановых проверок охраняемых и неохраняемых объектов. Приняты меры по повышению по антитеррористической защищенности объектов, усилены пропускной режим и противопожарная безопасность.

«Установлен порядок взаимодействия и экстренной связи с территориальными органами (подразделениями) ФСБ, МВД и МЧС России, территориальными органами исполнительной власти, территориальными сетевыми организациями», – добавляется в материале.