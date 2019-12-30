РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Почти 6 тысяч бесплатных билетов на новогоднее представление раздали многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами в подмосковном Красногорске, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

С 28 декабря в ДК «Подмосковье» для детей из многодетных семей и детей с ограниченными возможностями проходят новогодние представления «Двенадцать месяцев».

«Всего состоится 14 спектаклей, на которые красногорские семьи получили почти 6 тысяч бесплатных билетов. Увидеть новогоднюю сказку смогут 500 детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов», – говорится в сообщении.

Волшебное представление «Двенадцать месяцев» с яркими костюмами и декорациями нравится и детям, и взрослым. Эта удивительная история о братьях-месяцах, вредной принцессе, добром солдате и девочке, которая за одну ночь увидела четыре времени года, продолжает оставаться одним из любимейших семейных произведений.

«Традиционно перед началом представления гости новогоднего праздника принимают участие в забавных конкурсах от Снегурочки и Деда Мороза, а также в интерактивных развлечениях и мастер-классах. Представления будут проходить до 4 января 2020 года», – заключается в материале.