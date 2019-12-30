РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. Добровольцы поискового отряда «Лиза Алерт» разыскивают в Люберцах 72-летнего мужчину, с 14 декабря он не выходит на связь, сообщается на странице «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Пропал Евгений Иосифович Чуприков, 72 года, в поселке Томилино горокруга Люберцы. С 14 декабря 2019 года его местонахождение неизвестно», – говорится в сообщении.

Рост пропавшего 180 сантиметров, телосложение худощавое. У него карие глаза и волосы темные с пепельным оттенком. В чем был одет неизвестно.

Всех, кто владеет какой-либо информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефону: 8(800)700-54-52 или по номеру 112.