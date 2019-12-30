РИАМО - 30 дек. Президент России Владимир Путин отправил письмо с поздравлениями заслуженному тренеру Советского Союза и России по фигурному катанию Елене Чайковской, отметив ее заслуги в российском спорте и поздравив ее с юбилеем, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Профессионал высочайшего класса, энергичный, увлеченный любимым делом человек, вы добились выдающихся успехов на тренерском, наставническом поприще», - сказал Путин.

Он добавил, что Чайковская вырастила целое поколение выдающихся спортсменов, среди которых чемпионы Олимпийских игр и победители различных мировых турниров высокого уровня.

Она является тренером, начиная с 60-x годов. Сейчас Чайковская – глава факультета в ГИТИСе, где бывшие фигуристы становятся тренерами.

Среди ее наград - два ордена Трудового Красного Знамени и орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени, который она получила за огромный вклад в развитие физкультуры и спорта и работу в этой сфере на протяжении многих лет.