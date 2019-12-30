РИАМО - 30 дек. В столице в ближайшие дни ожидается резкое изменение ветра с юго-западного на северо-западный и увеличение его скорости, данное явление можно назвать «анеморумбометрическая пила», сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Ряд метеорологов, возможно, для того, чтобы напугать читателей или привлечь к себе внимание создали термин «барическая пила». Ну, барическая пила, изменение давления, да. Это часто бывает. Мне кажется, что я бы советовал всякие другие термины придумывать, например, «анеморумбометрическая пила». Анемо - это скорость ветер. Румбо - направление», - сказал Вильфанд.

По его словам, ближайшие дни будут резко меняться направление— с юго-западного на северо-западный — и скорость ветра. Например, в понедельник прогнозируется скорость ветра до 15-18 метров в секунду.

Также Вильфанд предложил новое название для изменение влажности воздуха, которое измеряется психрометром.

«Можно было говорить «психометрическая пила», то есть когда приближается фронт и влажность резко увеличивается. Но я вот категорически против всех этих терминов. Нужно слушать врачей, а не метеорологов, которые пытаются комментировать изменение погоды», - добавил Вильфанд.