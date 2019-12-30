РИАМО - 30 дек. Туристы из Германии, Китая, Италии и Франции чаще всего останавливаются в московских отелях на новогодние праздники, говорится в сообщении пресс-службы комитета по туризму столицы.

«Среди лидеров стран дальнего зарубежья по числу постояльцев центральных гостиниц Москвы с 28 декабря по 10 января оказались Германия, Китай, Италия и Франция. Из стран ближнего зарубежья больше всего гостей в столицу приехали из Белоруссии. Лидерами среди регионов России по числу бронирований стали Санкт-Петербург, Московская, Ленинградская и Тульская области, а также Краснодарский край», – говорится в сообщении.

Загрузка номерного фонда столичных гостиниц на новогодних праздниках составила почти 95%. Некоторые отели в центре столицы заполнены на 100% туристами из регионов РФ и из-за рубежа.

В большинстве отелей разработана карта праздничных мероприятий. Одной из главных точек притяжения стал фестиваль «Путешествие в Рождество». В этом году он проходит с 13 декабря по 12 января на более чем 80 площадках в разных районах столицы. Москвичи и гости столицы могут найти себе занятие по душе: посетить многочисленные мастер-классы, посмотреть ледовые шоу или заняться активными видами спорта.

Для того, чтобы гости столицы могли узнать о мероприятиях и достопримечательностях города, в одном из павильонов фестиваля «Путешествие в Рождество» на Манежной площади работает информационный центр для туристов. Он открыт ежедневно до 12 января: с 11:00 до 21:00 по будням, с 10:00 до 22:00 по выходным и праздникам.

Среднегодовая загрузка московских гостиниц составляет 77%, что сравнимо с показателями Амстердама, Лондона и Парижа. На загрузку отелей Москвы позитивно влияет насыщенный событийный календарь – за последние годы практически исчезла ярко выраженная сезонность. Это позволяет отелям работать с высокой загрузкой и доходностью круглый год.

По предварительным итогам, число туристов, посетивших Москву в 2019 году, достигнет рекордного показателя в 25 миллионов человек.