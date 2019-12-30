РИАМО - 30 дек. В понедельник в Московском регионе атмосферное давление может упасть на 25 миллиметров ртутного столба, а в течение ближайших семи дней оно будет сильно колебаться, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Прямо сегодня давление очень заметно будет меняться, при чем сразу на 20 миллиметров ртутного столба как минимум, может быть даже на миллиметров 25. Последующие дни опять небольшие колебания, потом опять подрастет давление. В ближайшие семь дней, по прогнозам, будут колебания давления», - сказал Вильфанд.

По его словам, медики пока научно не подтвердили зависимость самочувствия человека от перепадов атмосферного давления, но при этом доказано, что резкое колебание температуры может привести к плохому самочувствию.