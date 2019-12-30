РИАМО - 30 дек. В этом году было возбуждено свыше 130 административных дел в отношении участников картельных соглашений в Подмосковье, на сегодняшний день перечислено порядка 30 миллионов рублей штрафов, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Георгий Рогоза.

«Вынесено 110 постановлений. Наложено штрафов на общую сумму до 55 миллионов рублей. На сегодняшний момент, по нашим картельным соглашениям перечислено около 30 миллионов рублей штрафов», - сказал Рогоза.

Он также добавил, что если картельное соглашение заключено на итоговую сумму более 50 миллионов рублей, участникам грозит уголовная ответственность.

«За весь период существования отдела по борьбе с картелями можно выделить несколько дел. <…>. Самый большой картель, который мы выявили за этот период, это картель на 11 электронных аукционах на предмет капитального ремонта зданий в Московской области. Его сумма достигает порядка 500 миллионов рублей», - сказал Рогоза.

Он также добавил, что были выявлены другие крупные картели. Их сумма составила 183 миллиона рублей, 283 миллиона рублей и 125 миллионов рублей.