РИАМО - 30 дек. Эксперты Роспотребнадзора порекомендовали россиянам правильно хранить новогодние салаты, так как испорченный продукт может стать причиной отравления, сообщает Газета.ru.

«В любом салате могут развиваться патогенные микроорганизмы, выделяющие токсины», - говорится в сообщении.

Большую роль играют ингредиенты, которые входят в состав салата, например, майонез способствует размножению микробов.

В Роспотребнадзоре советуют держать салаты в холодильнике, где температура не превышает плюс 2-6 градусов, а соус класть в них только перед употреблением.

Чтобы блюда не испортились, не рекомендуется их оставлять на столе после праздничного застолья на ночь. Срок хранения салатов из сырых овощей или фруктов в холодильнике составляет 18 часов. Блюда из мяса, птицы и копченостей можно хранить столько же без заправки, а с ней - 12 часов.

Заправленные салаты с консервированными овощами и вареными яйцами хранятся только шесть часов, а с маринованными, квашеными, солеными овощами – 36 часов.