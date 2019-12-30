РИАМО - 30 дек. В этом году было возбуждено свыше 30 дел на предмет картельных соглашений, большинство картелей было выявлено на электронных торгах, сообщил журналистам в понедельник начальник отдела по борьбе с картелями Московского областного УФАС России Георгий Рогоза.

«В этом году мы выявили больше картелей, чем в прошлом - возбуждено более 30 дел, хотя в прошлом году было 25. Уже вынесено более 20 решений», - сказал Рогоза.

По его словам, порядка 95% всех картельных соглашений зафиксировано на электронных аукционах.

Он отметил, что в Московской области больше всего картелей преобладает на рынке строительства, медицины и поставки продуктов питания.