РИАМО - 30 дек. Впервые в истории Московского метростроения прошел спуск головной части щита в сборе, вес конструкции составил 870 тонн, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

Укрупненная сборка головной части 10-метрового тоннелепроходческого комплекса «Виктория» завершилась на станции «Текстильщики» восточного участка Большой кольцевой линии московского метро.

«Головную часть «Виктории» весом 870 тонн опустили в монтажно-щитовую камеру с помощью большой портальной системы. В столичном метростроении такая уникальная технология используется впервые», – сказал заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что раньше части щита опускали по отдельности с помощью больших кранов-многотонников. Теперь всю собранную головную часть щита спустили целиком, и оставшиеся работы по ее монтажу проведут в котловане. После этого строители приступят к проходке.

По словам Хуснуллина, портальная система, которая имеет возможность вести работу с весом порядка 1,2 тысячи тонн, приподнимает щит и перемещается вместе с грузом по рельсо-шпальной решетке до монтажно-щитовой камеры.

«Систему было решено применить для сокращения сроков монтажа ТПМК – во время доработки грунта и бетонирования основания котлована, строители производили укрупненную сборку «Виктории» на поверхности. Подобное решение планируется применять и в дальнейшем с другими 10-метровыми щитами», – отметил генеральный директор АО «Мосинжпроект» Марс Газизуллин.

Он добавил, что тоннелепроходческий комплекс Herrenknecht S-517 «Виктория» проложит двухпутный тоннель между станциями «Текстильщики», «Печатники» и «Нагатинский затон». Данный щит уже применяли на Некрасовской линии, где с помощью него возвели двухпутный тоннель метро на участке между станциями «Окская», «Стахановская» и «Нижегородская».