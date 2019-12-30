РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий торжественно вручил девочке-сироте ключи от квартиры, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В понедельник Ружицкий вручил ключи от однокомнатной квартиры Ангелине Релушко, которая 27 декабря отметила свое совершеннолетие. Квартира находится в деревне Марусино.

«Наша простая задача – помогать людям. На сегодняшний день нет в Люберцах ни одного человека из сирот, который бы не получил квартиру после совершеннолетия. Давайте поздравим Ангелину, пусть у нее в доме будут мир и спокойствие», – сказал Ружицкий.

По словам заместителя главы муниципалитета Андрея Сырова, с начала 2019 года для детей-сирот приобретено 24 квартиры на общую сумму 84 миллиона рублей. Все квартиры вручены детям-сиротам.