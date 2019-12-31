Пока все подводят итоги уходящего года, редакция РИАМО подсчитала, что в 2019 году наши журналисты осветили более 7 тысяч мероприятий, выпустили почти 167 300 материалов и пять спецпроектов, а наши фотографы могли бы дойти пешком до Кубы – столько было исхожено в поисках ярких кадров. Мы первыми прокатились на МЦД и нашли для наших читателей самые интересные места для посещения в Подмосковье. И они оценили нашу работу: поставили нам более 600 тысяч лайков в соцсетях, а на сайт РИАМО и 10 наших горпорталов пришло почти 25 миллионов уникальных пользователей за год. А в декабре главный сайт РИАМО побил свой рекорд посещаемости, достигнув отметки более 2, 5 миллионов уникальных пользователей в месяц. Кстати, в 2019 году РИАМО отметило пятилетие своей работы. Желаем в Новом 2020 году не сбавлять темпов. С Новым годом!