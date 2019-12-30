РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 30 дек. Госавтоинспекторы Домодедова в период новогодних праздников проверят автолюбителей на состояние алкогольного опъянения, сообщается на официальной странице пресс-службы администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«Оперативно-профилактическое мероприятие «Нетрезвый водитель» сотрудниками домодедовской Госавтоинспекции будет проводиться 2, 3, 4 и 7 января», – говорится в сообщении.

Сотрудники ГИБДД призывают помнить о безопасности и не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, так как на дороге водитель несет ответственность не только за себя, но и за жизни других людей.