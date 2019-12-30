РИАМО - 30 дек. Москвичи встречают Новый год при плюсовой температуре один раз в 20 лет, в 5% случаев, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Оказывается, примерно один раз в 20 лет, то есть в 5% случаев москвичи встречают Новый год шагая не по зимнему снежному покрову, а шлепая по лужам. <...> Я не говорю о том, что когда лужи, то нет снега, конечно, снег есть, все-таки оттепели встречаются часто», - сказал Вильфанд.

Ранее он сообщил, что декабрь в столице стал самым бесснежным месяцем за всю историю метеонаблюдения.