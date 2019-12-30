РИАМО - 30 дек. В Московской области в прошедшие выходные для уборки и обработки дорог противогололедными материалами вышли около 1,3 тысячи единиц спецтехники, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.

Для обеспечения безопасного проезда транспорта в приоритетном порядке обрабатывались дороги с высокой интенсивностью движения и подъезды к социально значимым объектам.

«В выходные порядка 1,3 тысяч единиц техники вывели для уборки и обработки муниципальных и региональных дорог Подмосковья. Также 1,3 тысяч машин были на ночных дежурствах. Мониторинг дорожной ситуации ведется в круглосуточном режиме для оперативного реагирования на погодные условия», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры региона Алексей Гержик.

Наибольший объем работ провели в Солнечногорске – здесь обрабатывали более 300 километров дорог ежедневно. Также больше всего очистили и обработали дорог в Волоколамске, Химках, Кашире, Одинцове, Истре, Электростали, Щелкове.

По прогнозам синоптиков, в понедельник в Московской области облачно, местами возможны осадки в виде снега. Температура воздуха колеблется от минус 2 до минус 4 градусов.