По данным управления ГИБДД РФ по Москве, 29 декабря в 04:53 у дома №1 по Садовой-Кудринской столкнулись четыре машины. Один человек погиб, а еще двое получили ранения.
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По данным управления ГИБДД РФ по Москве, 29 декабря в 04:53 у дома №1 по Садовой-Кудринской столкнулись четыре машины. Один человек погиб, а еще двое получили ранения.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
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