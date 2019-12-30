РИАМО - 30 дек. В столице 2019 год характеризуется необычными и парадоксальными факторами, например, летом было много дождливых дней, но при этом от общего количества нормы осадков наблюдается недобор воды, дефицит осадков зафиксирован осенью и в декабре, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешний год для Москвы характеризовался необычными, парадоксальными факторами. Во-первых, лето было достаточно дождливым по количеству дней, а по сумме осадков явно недобор воды наблюдался. Далее осенью тоже дефицит осадков наблюдался в Московской области и в декабря осадков выпадет, даже с учетом сегодняшнего небольшого снегопада, не более 40% от нормы. Такой удивительный фактор - частые осадки, но не интенсивные, особенно летом», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что зима в Москве может стать самой теплой за всю историю метеонаблюдения.

Ранее он сообщил, что в столице декабре стал самым бесснежным месяцем за всю историю метеонаблюдения.