РИАМО - 30 дек. Новогодняя программа в Москве привлекает большинство россиян, путешествующих на зимних праздниках, сообщила журналистам член Российского совета туриндустрии Ирина Мыштакова.

В частности, Москва опережает Санкт-Петербург благодаря погодным условиям, а также более доступному транспортному сообщению с другими городами страны.

«И самолетами, и поездами легче добраться в Москву», - сказала Мыштакова.

Также в списке самых популярных мест отдыха для россиян остаются курорты Краснодарского края и Крым.

«Что касается защищенности туристов, то те, кто выбирает отдых, организованный туроператором, защищены в большей степени, чем самостоятельные туристы. Туроператоры дают финансовые гарантии, и в случае проблем туристы не остаются брошенными», - подчеркнула Мыштакова.