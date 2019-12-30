РИАМО - 30 дек. В обеспечении правопорядка на территории Подмосковья в новогодние праздники будут задействованы более 1 тысячи сотрудников и военнослужащих ГУ Росгвардии по Московской области, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

«В новогодние каникулы росгвардейцы перейдут на усиленный режим несения службы. Маршруты патрулирования вневедомственной охраны будут наиболее приближены к местам народных гуляний и массовых мероприятий», – говорится в сообщении.

Ежедневно сотрудники Росгвардии совместно с полицейскими будут проверять все площадки, где планируется массовое пребывание граждан. Также будет усилен контроль за оборотом оружия и деятельностью частных охранных организаций.