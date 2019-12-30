РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. В подмосковном Подольске на 10 площадках пройдут праздничные гуляния в новогоднюю ночь, в них смогут принять участие свыше 11 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В новогоднюю ночь с 00:00 до 2:00 в городском округе Подольск пройдут интерактивные мероприятия на 10 площадках. <…> Ожидается, что мероприятиях примут участие свыше 11 тысяч человек», – говорится в сообщении.

Это сквер Поколений в Подольске (главная площадка), бульвар 65-летия Победы в микрорайоне Кузнечики, парк культуры и отдыха имени Виктора Талалихина в Подольске, в микрорайоне Климовск – Октябрьская площадь и площадка перед ДК «Машиностроитель», площадка перед ДК «Металлург» в микрорайоне Львовский, площадь у ДК «Надежда» в поселке МИС, площадь у ДК «Молодежный» в поселке Молодежный, 30, площадка перед СДК «Быково» в поселке Быково, Дворцовая площадь в поселке Дубровицы.

В сквере Поколений в новогоднюю ночь будет установлен большой экран, на нем можно будет посмотреть трансляцию поздравления президента Российской Федерации, затем начнется видеодискотека. Программы на всех площадках подготовлены творческими коллективами учреждений культуры Подольска.

В 1:00 встречу Нового года в округе увенчает разноцветный фейерверк.