РИАМО – 30 дек. Экс-игрок сборной РФ по мини-футболу Кирилл Погорелов скончался после крупной дорожной аварии, произошедшей в центре Москвы 29 декабря, сообщает ТАСС.

«Игрок сборной РФ Кирилл Погорелов погиб в ДТП на улице Садовой-Кудринской 29 декабря», – сказал собеседник агентства.

По данным управления ГИБДД РФ по Москве, 29 декабря в 04:53 у дома №1 по Садовой-Кудринской столкнулись четыре машины. Один человек погиб, а еще двое получили ранения.

Кирилл Погорелов в 2008 году стал чемпионом Европы среди молодежных команд, в 2009-2011 играл за национальную сборную России. Он выступал за «Спартак» и «Норильский никель».

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