РИАМО - 30 дек. С весны 2020 года вырастет число прямых поездов из Крыма по России, в мае планируют запустить прямой поезд из столицы до Севастополя, сообщил журналистам председатель Союза пассажиров Кирилл Янков.

Предполагается, что этой весной начнет работу прямое железнодорожное сообщение из Симферополя в Казань, Екатеринбург, Архангельск, Пермь и другие города.

«Неделю назад стали ходить поезда в Крым. К сожалению, поезд Петербург - Севастополь не останавливается в Москве. Обещают, что прямой поезд Москва - Севастополь будет только в мае», - сказал Янков.

В конце декабря президент РФ Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста 23 декабря. Поздно вечером 24 декабря из Москвы в Симферополь отправился первый пассажирский поезд.