К 3 января обычно все шампанское уже выпито, оливье и селедка под шубой съедены, а родственники поздравлены. Впереди еще пять дней каникул, и велик риск провести их дома у телевизора. Для тех, кто не уехал в теплые страны, не взял заранее путевку в дом отдыха, но хочет свежих впечатлений, РИАМО предлагает несколько вариантов отдыха в Подмосковье.

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Погреться в аквапарке или сауне

Скучающие по морю и лету в зимние каникулы могут отправиться в один из подмосковных аквапарков.

В Мытищах работает большой «Ква-ква-парк» со множеством аттракционов, среди которых семь горок, от простых до экстремальных, волновой бассейн и собственный водопад, а еще есть джакузи и зона для малышей. В spa-комплекс парка входят четыре сауны, spa-бассейны и паровая турецкая баня. Предлагаются гидромассажные процедуры, обертывание, парение вениками.

Недалеко от Долгопрудного в деревне Красная Горка расположен водный парк «Юна Aqua Life». Посетителей ждет детский городок, пять крейзи-горок для взрослых, аттракцион для любителей серфинга и спокойные бассейны. Здесь также можно попариться в турецкой влажной или в русской бане, заказать программу в хаммаме, комплекс спа-услуг и массаж.

Недалеко от Красногорска можно поплескаться в аквапарке развлекательного центра «Ильинка» и расслабиться в русской бане или финской сауне. В парке действуют две взрослые и две детские горки, есть чаша с гидромассажем.

Детский билет в самый простой аквапарк стоит 550 рублей за трехчасовой сеанс, в самый экстремальный – 1400 рублей за четыре часа в праздничные дни. Взрослым придется заплатить соответственно от 850 до 1890 рублей. Аренда парной на один час стоит от 1500 рублей. Стоимость spa-программ начинается от 2000 рублей.

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Покататься на горных лыжах

Хотя погода в Московском регионе этой зимой не слишком благоволила любителям зимних видов спорта, в новом году у любителей экстрима все-таки появился шанс открыть сезон. Некоторые подмосковные горнолыжные комплексы заранее включили снежные пушки и тех, кто заскучал по скорости и снегу, но не уехавших в горы.

Так, несколько склонов с декабря работают в «подмосковных Альпах» под Дмитровом – на спортивном курорте «Сорочаны» и в горнолыжном клубе Леонида Тягачева. Один подъем в выходные и праздничные дни стоит от 65 до 180 рублей. Соседние парки «Волен» и «Степаново» тоже запустились с 1 января. Здесь стоимость подъема в праздники составляет от 80 до 180 рублей в зависимости от склона, услуги инструктора – 2100 рублей за час с человека, в группе заниматься дешевле. Прокат комплекта оборудования для лыжника или сноубордиста – от 800 до 1100 рублей в зависимости от категории.

Но самый надежный вариант для непредсказуемой погоды – искусственный крытый склон. Открыть зимний сезон или даже впервые встать на горные лыжи или сноуборд можно во всесезонном комплексе «Снеж.ком» в подмосковном Красногорске. Один час катания в праздничные дни стоит 600 рублей для детей и 1100 рублей для взрослых.

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Совершить конную прогулку

Если вы давно хотели освоить верховую езду или уже катались верхом и соскучились по этому ощущению, самое время посетить один из конных клубов. В Московской области они есть почти в каждом городском округе, мы выбрали несколько из ближайших к столице.

В КСК «Дивный» в Падикове под Истрой можно совершить конную прогулку по лесной дорожке, а после заглянуть в Музей отечественной военной истории. Правда, развлечение недешевое – часовая конная прогулка по лесу в выходной или праздничный день стоит 6600 рублей.

В Ленинском городском округе работает большой парк «Русь», где можно не только поучиться верховой езде (45-минутный мастер-класс в выходной день обойдется в 2500 рублей), но и пройти интересные мастер-классы у пекаря или ювелира. А детей наверняка заинтересует «Долина сказок» и открытый музей скульптур.

Начинающих и опытных наездников ждут в КСК «Звездный» в Щелковском городском округе, в химкинском конном клубе «Кентавр» или на «Белой даче» в Котельниках. Стоимость часовой конной прогулки в праздники – от 1200 до 2500 рублей, индивидуальное занятие верховой ездой обойдется от 2000 до 3000 рублей.

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Покататься в упряжке с оленями и хаски

В новогодние праздники самое время полюбоваться на северных оленей – неизменных спутников Санта-Клауса. Островки северной сказки в Подмосковье можно найти в Орехово-Зуевском городском округе на ферме «Северный олень», под Рузой на ферме ZooOleni, где также обитают пятнистые олени и тибетские яки, и на ферме на окраине Дзержинского. Экскурсия к оленям стоит от 400 до 1500 рублей.

Другой вариант для любителей животных и природы – поездка в питомник хаски. Подружиться с жизнерадостными северными собаками в Московской области можно в нескольких местах: «Рузской Аляске», в «Доме хаски» (Сергиево-Посадский городской округ), клубе Husky Evolution под Серпуховом. Экскурсионные программы стоят от 300 до 500 рублей для детей и от 450 до 800 рублей для взрослых.

Даже если снега будет недостаточно для катания на упряжке, запряженной оленями или хаски, – можно просто пообщаться с дружелюбными зверями, покормить их и узнать больше о русском Севере.

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Пройти мастер-класс по сыроварению

Сырные мастер-классы в Год Крысы как никогда актуальны. Тут можно угодить и гурманам, и символу года одновременно. Как известно, для фанатов сыров в Подмосковье раздолье – на выбор есть несколько сыроварен, где проводятся мастер-классы.

Экскурсию на производство и участие во всех основных этапах варки с дегустацией обещают в «Мамонтовской сыроварне» в Богородском городском округе. Секретами изготовления домашнего сыра готовы поделиться в «Экодеревушке» под Коломной.

По договоренности может провести мастер-класс Джей Клоуз – основатель сыроварни Jay's Organic Cheese Farm под Солнечногорском. А на экоферме «Коновалово» в г.о. Шаховская можно научиться и готовить адыгейский сыр, и выпекать хлеб, и варить уху на костере. Бесплатно тут даже проведут мастер-класс по доению коров.

Приезд на любую из сыроварен лучше согласовать заранее. Мастер-класс по изготовлению сыра может стоить от 700 до 3000 рублей на человека.

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