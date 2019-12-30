РИАМО - 30 дек. Жители Подмосковья и Москвы смогут покататься на лыжах не раньше второй половины января, на праздниках образования устойчивого снежного покрова не ожидается, сообщается на сайте «Метеовести».

Из-за теплой погоды лед на водоемах в Подмосковье сейчас хрупкий. Выходить на него опасно.

«(В первую неделю нового года – ред.) на Русскую равнину будет поступать теплый влажный воздух из умеренных широт Атлантического океана. Температурный режим при такой ситуации сохранится на 8-10 градусов выше климатической нормы, ожидается чередование непродолжительных оттепелей и таких же заморозков», — говорится в сообщении.

В Средней полосе России осадков будет мало, и они будут непродолжительными. Устойчивый снежный покров в Московском регионе, подходящий для катания на лыжах, вряд ли образуется. Лыжные прогулки можно будет начать, скорее всего, только во второй половине января.