РИАМО - 30 дек. В Подмосковье подписали контракт на реконструкцию трассы Лобня – аэропорт Шереметьево, также известной как Лобненское шоссе, подрядчиком выступит АО «Стройтрансгаз», говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Реконструкцию проведут на участке от пересечения улицы Ленина и Краснополянского проезда до кольцевого пересечения со Старошереметьевским шоссе в городском округе Лобня. Провести работы поручил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Дата завершения реконструкции по контракту определена на четвертый квартал 2022 года, однако работы планируется выполнить раньше намеченного срока – к концу 2021 года. Реализация проекта позволит увеличить пропускную способность Лобненского шоссе, сократить время в пути от Лобни в сторону аэропорта Шереметьево и обратно», – сказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

По его словам, благодаря реконструкции также улучшится транспортная доступность деревни Чашниково и деревни Носово, будет обеспечен удобный подъезд к жилым застройкам и промышленным предприятиям.

Общая протяженность участка реконструкции составит более 2,1 километра по основному ходу и порядка 4 километров по боковым проездам. В рамках реализации проекта проезжая часть увеличится с четырех до семи полос движения. Также на всем протяжении Лобненского шоссе установят новое современное освещение, обустроят тротуары, возведут четыре надземных пешеходных перехода и шесть автобусных остановок.

«Расчетная скорость движения по основному ходу составит 80 километров в час и от 50 до 70 километров в час на съездах. Перспективная пропускная способность реконструированного шоссе составит порядка 60 тысяч автомобилей в сутки», – отмечается в материале.

В рамках проекта также намерены построить мост через приток реки Мещерихи, протяженность которого составит 25 метров. Будут устроены и инженерные коммуникации, установлена шумозащитные экраны, высота которых составит порядка шести метров.

Реконструируют шоссе в рамках государственной программы Подмосковья «Развитие и функционирование дорожно-транспортного комплекса» за счет дорожного фонда региона. Стоимость реконструкции составит свыше 3 миллиардов рублей.