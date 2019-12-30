РИАМО (МЫТИЩИ) – 30 дек. Новогодние мероприятия пройдут в Мытищах в период с 2 по 12 января, сообщается на сайте администрации городского округа.

«Со 2 по 6 января в структурном подразделении «Родина» (улица Шараповская, дом №8/1) состоятся зимние танцевальные каникулы «BYF зимние каникулы». Уроки по танцам пройдут в несколько сеансов в 11:00, 14:00, 16:00», – говорится в сообщении.

5 января в 08:00 в храме в деревни Бородино (улица Богоявленская, дом №7) состоится праздничная служба, ожидается участие в службе Владыки Ювеналия.

6 января в 11:00 в спортивном комплексе «Дружба» на 4-й Парковой улице, 5А пройдет Рождественский турнир по футболу среди детских дворовых команд.

8 января в 17:00 во Дворце молодежи на улице Силикатная, 12 состоится спектакль «Ночь перед Рождеством» молодежного театра «Окно». А 9 января в 12:00 в ДК «Яуза» (улица Мира, дом №2А) состоится праздничное мероприятие – «Рождественская елка».

10 января в 15:00 в библиотеке имени Кедрина (улица Летная, дом №14, корпус 1) пройдут Рождественские встречи. Кроме того, 10 и 11 января с 09:00 до 18:30 в ФОК «Олимп» на Летной улице, 22А пройдет Открытый межрегиональный турнир по баскетболу среди девушек «Кубок Феникса».

Мероприятие «Экоелка» состоится 12 января в ДК «Яуза» на улице Мира, 2А.