РИАМО - 30 дек. Потепление придет в Москву и Подмосковье во вторник, 31 декабря, температура днем может достигнуть 3 градусов тепла, прогнозируются перепады, сообщил РИАМО в понедельник ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Если сегодня днем от минус 1 до минус 3 градусов в Москве, то ночью уже будет потепление – до 0-2 градусов в столице, и от минус 2 до плюс 2 градусов в Подмосковье. Завтра, в последний день уходящего года, температура будет положительной – 1-3 градуса в Москве, от 0 до 3 градусов в Московской области», – сказал Синенков.

По его словам, в новогоднюю ночь температура упадет до минус 1-3 градусов, а дневная температура упадет еще ниже до минус 3-5. Однако 2 января температура снова повысится и составит 0-2 градусов тепла, что на 8 градусов выше характерных показателей для этого времени.

«Третьего января положительная температура еще сохранится, а вот 4 января она снова начнет понижаться. Такие колебания продлятся все новогодние каникулы. То плюс, то минус, но все равно будет близко к нулю», – добавил синоптик.

Он подчеркнул, что такие перепады температуры продлятся минимум до 10 января.

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