РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. Глава подмосковных Люберец Владимир Ружицкий поздравил многодетную семью округа с наступающим Новым годом и подарил ей елку и сладкие подарки, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Семья Учеваткиных живет в поселке Октябрьский подмосковных Люберец. У них пять детей: три мальчика и две девочки.

«Поздравляю с наступающим Новым годом, у вас замечательные детки. Желаю отличного настроения и здоровья», – сказал Ружицкий.

Он подарил семье живую елку и сладкие подарки для детей. В ответ ребята подарили главе Люберец новогодние поделки.