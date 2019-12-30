РИАМО - 30 дек. В Подмосковье и Москве на Рождество столбики термометров могут опуститься до минус 8 градусов, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«По Москве и Московской области 1 января днем температура понизится до минус 1 – минус 4 градусов. И днем 2 числа очередное повышение температуры. И вот днем 2-го и в течение всех суток и 4, и 5 января в Москве температура около нулевых отметок - от минус 3 до плюс 2 градусов. И понижение температуры не очень значительное, но до минус 5 – минус 8 градусов прогнозируется на 6 и 7 января», - сказал Вильфанд.

Он отметил, что прогноз на 6 и 7 января предварительный и еще будет корректироваться.

Праздник Рождества Христова отмечается 7 января, он является государственным праздником и выходным днем в России, Белоруссии, Казахстане, Сербии и других странах.