РИАМО – 25 дек. По данным Банка России, страховым компаниям в РФ доверяют всего 26% граждан, во Всероссийском союзе страховщиков полагают, что данный показатель находится на уровне 35%.

«За последние годы наш финансовый рынок в целом переживал достаточно серьезные потрясения, когда не только страховые компании, но и банки уходили с рынка. И, к сожалению, оставались люди, которые оказывались без страховой защиты, без вкладов в банках», - рассказал в интервью телеканалу РБК ТВ председатель совета директоров ВСК Сергей Цикалюк.

Он отметил, что одной из причин для недоверия населения могут быть ситуации, когда крупные игроки страховой отрасли не выполняли обязательств и уходили с рынка. Также свою роль играет недостаточное распространение информации о том, что страховые компании реально выплачивают, реально выполняют свои обязательства.

Цикалюк в то же время отметил, что на сегодняшний день ВСК доверяют миллионы граждан. За историю компании через ее базы прошли более 36 миллионов физических лиц, а на сегодняшний день есть порядка 6 миллионов активных клиентов.

«Мы тоже смотрим по итогам девяти месяцев, какие результаты показывает рынок и наша компания, и где доверие отмечается. В первую очередь в добровольном медицинском страховании. Страховые компании вместе с медицинскими учреждениями организуют новые сервисы, которых не было ранее», - отметил Цикалюк.

Он подчеркнул, что также растет количество заключенных договоров по каско. По мнению председателя совета директоров, большую роль в развитии страхования сыграет цифровизация.

«Наверное, страховым компаниям многое предстоит сделать — и сегодня, и, наверное, в будущем. Страховые компании, в том числе наша, сталкиваются с тем, что та клиентская база, которая у нас имеется, должна быть более актуальной. Мы думаем, в чем мы на сегодняшний день можем быть успешны. Первое — в тех сервисах, которые мы делаем при продажах. Продажи — это интернет-магазин, это мобильное приложение и, конечно, сервисы при урегулировании», - отметил Цикалюк.

По его словам, с первого квартала 2020 года компания будет осуществлять выплаты при оформлении документов через одну минуту.

Цикалюк подчеркнул, что на сегодняшний день идет перераспределение портфелей между страховыми компаниями, а в будущем продолжится конкурентная борьба.

«Сегодня задача, я думаю, всех страховых компаний, всего страхового сообщества, как и нашей, — разработка новых продуктов, новых сервисов и их вывод на рынок. Потому что те, кто будет здесь первым, кто будет не только всегда идти в ногу с рынком, но и опережать его, будут реальными лидерами», - сказал Цикалюк.

При это он заметил, что одной из причин необходимости такой конкуренции является то, что рынок растет недостаточными темпами.