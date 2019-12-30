РИАМО - 30 дек. Президент РФ Владимир Путин в поздравлении президенту США Дональду Трампу с Новым годом и Рождеством отметил, что Москва выступает за нормализацию отношений между странами, сообщает Газета.ru.

«В поздравлении российский лидер указал на то, что «Россия и США исторически несут особую ответственность за обеспечение глобальной безопасности и стабильности», - говорится в сообщении.

Также глава государства пригласил Трампа посетить Россию в мае, принять участие в мероприятиях в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.