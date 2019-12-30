РИАМО - 30 дек. Наследство умершего худрука театра «Современник» Галины Волчек получит ее единственный сын Денис Евстигнеев, оно оценивается в 50 миллионов рублей, сообщает kp.ru.

«Раньше руководители театров получали скромные зарплаты. Теперь все иначе. Так, задекларированный доход худрука театра «Современник» Галины Борисовны Волчек за прошлый год составил 15,897 миллиона рублей. В собственности у Волчек значился автомобиль Lexus LS500 (цена от 5 миллионов рублей)», - говорится в сообщении.

Кроме того, Волчек владела квартирой в столице площадью 75 квадратных метров (стоимость составляет от 30 миллионов рублей).

Также у Волчек был дом в Подмосковье. В 1990-х у нее обнаружили проблемы с легкими. Врачи рекомендовали ей жить на даче. Сначала ей выделили казенную дачу в Жуковке, но через 10 лет начались бюрократические проблемы.

Новый участок ей подарил один крупный бизнесмен, а одноэтажный дом построили сын Волчек с женой.

Волчек скончалась в конце декабря. Ее похоронили на Новодевичьем кладбище.