РИАМО - 30 дек. Столичные гостиницы заполнены практически на 100% перед новогодними праздниками, средняя стоимость новогоднего отдыха в России составляет 18-25 тысяч рублей на пять дней, сообщила журналистам председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«Туроператоры отмечают прирост по зимним праздничным заездам до 50% по сравнению с 2018 годом. При этом цены остались на уровне прошлого года. В столичных отелях подорожала только еда», - сказала Сутормина.

Этой зимой в столице проходят фестиваль «Путешествие в Рождество» и другие представления. Ожидается, что праздничные площадки по всему городу посетят порядка 25 миллионов человек.

«Средняя стоимость новогоднего отдыха в России составляет 18-25 тысяч рублей на пять дней без транспортных расходов с размещением в трехзвездочных отелях», - рассказала Сутормина.