РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 30 дек. Жители и гости подмосковного Красногорска 4 января смогут посмотреть историю рождения Иисуса, рассказанную в традициях вертепа, сообщается на официальном сайте КВК «Знаменское-Губайлово».

«Культурно-выставочный комплекс «Знаменское-Губайлово» приглашает 4 января в 16:00 на праздничную программу «Вертеп», которая состоится в рамках художественной выставки «Зимний сборник» Ирины, Леонида, Дарьи Свистовых и в преддверии Рождества», – говорится в сообщении.

Вертеп – это традиционная рождественская мистерия, рассказывающая историю Рождества младенца Иисуса Христа.

«Ансамбль «Новая слобода» из Москвы покажет свой вариант представления с авторскими куклами и фольклорными песнями, сделанный на основе сюжетов, записанных исследователями традиционного вертепа. Вход свободный», – заключается в материале.

КВК «Знаменское-Губайлово» расположен по адресу: Красногорск, улица Райцентр, дом №9.