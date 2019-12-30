РИАМО - 30 дек. В московском районе Северный жители еще двух домов осматривают новые квартиры, предложенные по программе реновации, всего в районе переселяются свыше 400 семей, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

«Переселение, стартовавшее в районе Северный неделю тому назад, продолжается. В прошедшие выходные жители еще двух домов, расположенных по адресу: 9-й Северная линия, 3 и 9, смогли осмотреть предложенные им квартиры в новостройке. Новый дом построен на Долгопрудной аллее, 14, корпус 2», – сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Первые согласия на переезд в предложенные квартиры уже дали 116семейиз домов №№3 и 9 на 9-й Северной линии, остальные жильцы продолжают осмотр предложенных городом квартир. В районе Северный в настоящее время переселяется 443 семьи.

По словам главы департамента строительства города Андрея Бочкарева, всего в районе в программу реновации включили четыре жилых дома общей площадью 29,97 тысячи квадратных метров. Уже построены и заселяются четыре жилых дома на Дмитровском шоссе.