РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 30 дек. В офисы «МособлЕИРЦ» в Люберцах с 1 по 27 декабря обратились свыше 7,6 тысяч человек, сообщила в понедельник на оперативном совещании заместитель руководителя информационно-расчетного центра в городском округе Татьяна Ефременко.

«С 1 декабря по 27 декабря в офисы «МособлЕИРЦ» обратился 7 631 житель, в среднем по 332 человека в сутки. Для обслуживания жителей работают 9 окон и один специалист в зале», – сказала Ефременко.

Она добавила, что «МособлЕИРЦ» 31 декабря работает до последнего клиента.