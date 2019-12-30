РИАМО - 30 дек. В столице декабрь 2019 года стал самым бесснежным за всю историю метеонаблюдений, сообщил в понедельник журналистам исполняющий обязанности директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«Нынешний декабрь оказался самым бесснежным за весь период инструментальных наблюдений. Только четыре дня в декабре были со снегом, если эту субстанцию можно назвать снегом. Поскольку снега было от одного, двух, трех сантиметров высотой», - сказал Вильфанд.

Он добавил, что через несколько часов к Москве подойдет теплый фронт, поэтому будет идти более интенсивный снег, чем на данный момент.

«Ко второй половине дня — к 16:00 или 17:00 — снег будет более заметным, более интенсивным именно в твердом виде. А к полуночи фронт будет проходить, температура повысится и температурный фон будет уже минус 1 – минус 2 и даже до 0 градуса. Ночью уже пойдет мокрый снег. В течение следующего дня температура будет положительная», - добавил Вильфанд.

По его словам, в предновогодний день, 31 декабря, температура воздуха будет плюс 1 – плюс 3 градуса. Также пройдут осадки в виде мокрого снега, а местами в виде дождя.

«Снег, который выпадет сегодня, сформирует покров, а вот дальше мокрый снег и дождь, пусть небольшой, который пройдет 31 декабря, и положительная температура будут способствовать таянию этого снежного покрова. Поэтому в новогоднюю ночь в каких-то районах Московской области снег будет наблюдаться, а в каких-то — нет», - отметил Вильфанд.

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