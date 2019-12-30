РИАМО - 30 дек. Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник посетил новый дом на улице Коминтерна, дом 12, который возвели по программе реновации в Бабушкинском районе, поздравил обладателей новых квартир и тех, кто в ближайшее время переселятся в новостройки, с Новым годом, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

«В эти дни 12,8 тысячи москвичей готовятся встретить праздник в новых квартирах, в которые они переехали по программе реновации. Еще 7 тысяч человек оформляют документы и переедут в ближайшие месяц-два. Я от всей души поздравляю их с Новым годом и желаю, чтобы в новой квартире они были счастливы», – сказал Собянин.

Он добавил, что программа реновации набирает ход и охватывает новые районы. С каждым годом число новоселов будет расти.

В Бабушкинском районе жители переселяются уже в четыре новых дома, планируется строительство еще четырех домов. Здесь в программе участвуют 93 пятиэтажки. Более 15 тысяч жителей района должны переехать в новые квартиры.

На территории уже подобраны восемь стартовых площадок первой волны общей мощностью 99,4 тысячи квадратных метров жилья. Уже возвели четыре новых дома, в которые ведется переселение жителей с улицы Летчика Бабушкина, дом 41, дом 39, дом 29, корпус 2 и улицы Коминтерна, дом 12. Жители семи пятиэтажек переезжают в эти дома.

Также строительство новых домов на четырех стартовых площадках планируется завершить в 2022-2023 годах по адресам: Печорская улица, дом 7; Радужная улица, напротив дома 15, корпуса 2; Радужная улица, дом 14-16; Осташковская улица, дом 9/2.

В декабре этого года было начато переселение жителей 109 квартир, расположенных в пятиэтажках по адресам: улица Летчика Бабушкина, дом 8 и улица Коминтерна, дом 2, корпус 1. На месте расселенных пятиэтажек планируется строительство современных жилых домов.

Большинство участников реновации переедут в новостройку на улице Коминтерна, дом12, который находится примерно в 200-300 метрах от сносимых пятиэтажек.

Жителям 17 однокомнатных квартир коммунального заселения предложили полноценные однокомнатные квартиры в домах на улице Летчика Бабушкина, дом 41, дом 39 и дом 29, корпус 2.

Новый двухсекционный 18-этажный жилой дом на улице Коминтерна рассчитан на 128 квартир, в том числе 32 однокомнатные, 65 двухкомнатных и 31 трехкомнатная. Их общая площадь составляет 8,7 тысячи квадратных метров. Фасады этого дома отделаны сборными панелями с облицовкой клинкерной плиткой черного, светло-желтого и терракотового цвета.