РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 30 дек. Управляющие компании микрорайона Кузнечики Подольска предоставят в теруправление телефоны дежурных и ремонтных бригад на время новогодних праздников, сообщается в группе «ТУ в микрорайоне «Кузнечики» в соцсети «ВКонтакте».

В преддверии новогодних и рождественских праздников в территориальном управлении в микрорайоне Кузнечики прошло рабочее совещание с представителями управляющих организаций, обслуживающих многоквартирные дома на территории микрорайона.

«В ходе совещания внимание было уделено следующим вопросам: подготовке жилищно-коммунального хозяйства микрорайона к работе в период выходных (праздничных) дней; мерам, принимаемых УК по уборке в случае выпадения снега; организации взаимодействия управляющих компаний с единым региональным оператором по вывозу мусора», – говорится в сообщении.

Также ответственные сотрудники управляющих компаний получили указание представить в ТУ списки ответственных, обновленные телефоны дежурных, диспетчерских служб и ремонтных бригад.