РИАМО – 30 дек. Общественная палата России запустила горячую линию по защите прав туристов, звонки принимают по всей стране и из-за рубежа, сообщила журналистам председатель комиссии Общественной палаты России по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

«С помощью электронной формы на сайте можно обратиться в случае возникновения критической ситуации во время отдыха. Онлайн-форма работает круглосуточно. Мы находимся в тесном контакте с Ростуризмом», - сказала Сутормина.

Обратиться за помощью в решении вопросов, связанных с туризмом, можно по номеру 8 (800) 737-77-66. Горячая линия работает круглосуточно. Звонки принимают по всей России и из-за рубежа.

Кроме того, доступна форма обращения в режиме онлайн на сайте.