РИАМО - 30 дек. В новогодние праздники в Москве запланировано множество мероприятий и праздничных гуляний, поэтому при парковке нужно соблюдать правила и быть особенно внимательными, сообщается на сайте ГКУ «Администратор московского парковочного пространства».

«В период новогодних праздников городе действуют перекрытия и ограничения дорожного движения. ГКУ «АМПП» просит автомобилистов быть особенно внимательными на дорогах и при парковке в праздничные дни, а также оставлять автомобили только в разрешенных для этого местах», – говорится в сообщении.

Неправильно припаркованный автомобиль может стать причиной возникновения аварий и других происшествий на дорогах. Подробнее ознакомиться со всеми ограничениями на дорогах можно на Едином транспортном портале.

В праздники с 1 по 8 января парковка на столичных улицах будет бесплатной. Оставить автомобиль без оплаты можно будет в том числе и на улицах, на которых действует тариф 380 рублей в час. Плоскостные парковки со шлагбаумом в новогодние праздники будут работать по действующим тарифам.